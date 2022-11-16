مكافحة الإرهاب يوجه نداء لعوائل الشهداء ممن لم يتسلموا المنحة المالية

2022/11/16 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الاربعاء، نداء لعوائل الشُهداء ممن لم يتسلموا مبلغ المُنحة المالية.

ودعا الجهاز في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم): "عوائل الشُهداء الكرام ممن لم يتسلموا مبلغ المُنحة المالية الأخيرة، إلى مراجعة المقر الرئيسي للجهاز لغرض استلام مستحقاتهم ".

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