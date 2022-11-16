بايدن يبلغ «الناتو» بمصدر الهجوم الصاروخي على بولندا

2022/11/16 | 16:07 - المصدر: قناة التغيير

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قال مصدر في حلف شمال الأطلسي، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ مجموعة السبع والشركاء في حلف «الناتو»، أن انفجاراً في بولندا نجم عن صاروخ أطلقه الدفاع الجوي الأوكراني.وأثار الانفجار قلقاً عالمياً، من أن الصراع في أوكرانيا يمكن أن يمتد إلى البلدان المجاورة.

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