المستشار الألماني يحذر من «استنتاجات متسرعة» حول صاروخ بولندا

2022/11/16 | 16:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء من أي «استنتاجات متسرعة» بعد سقوط صاروخ في بولندا يُحتمل أن يكون روسي الصنع حسب وارسو.وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في إندونيسيا بثته قناة أن تي في الألمانية «في مثل هذا الأمر الخطير، يجب أن نتوخى الحذر من أي استنتاجات متسرعة بشأن مجريات الأحداث قبل إجراء تحقيق دقيق».

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