المندلاوي يحيل مطالب المحاضرين إلى رئاسة الوزراء ويدعو الى معالجة عاجلة لها

2022/11/16 | 16:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أوعز النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، الأربعاء، 16 تشرين...

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