2022/11/16 | 16:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، 16 تشرين الثاني، 2022، الإطاحة بثلاثة...

ظهرت المقالة الاستخبارات تطيح بثلاثة ارهابيين حاولوا الدخول إلى مدينة الرمادي أولاً على المسلة.

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