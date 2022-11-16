حددت حجم الانتاج الكلي.. سومو تكشف عن خطط تعويض خفض الإنتاج النفطي ورفع سقف الصادرات

2022/11/16 | 16:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت شركة تسويق النفط (سومو)، اليوم

الأربعاء، حجم إنتاج العراق الكلي

للنفط حالياً، وفيما كشفت عن خطط تعويض

خفض الإنتاج، اشارت الى السعي رفع سقف

الصادرات النفطية.

وقال مدير الشركة علاء الياسري، إن

"ال

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