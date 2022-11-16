مجلس النواب ينشر جدول أعمال جلسة السبت

2022/11/16 | 16:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس النواب، اليوم الأربعاء،

جدول أعمال جلسة يوم السبت المقبل.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن "جدول

أعمال جلسة يوم السبت المقبل الموافق

الـ19 من تشرين الثاني

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