التخطيط تتوقع بلوغ عدد سكان العراق 42 مليون نسمة بنهاية 2022

2022/11/16 | 16:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء،

ارتفاع عدد السكان في العراق، إلى 42

مليون نسمة بحلول نهاية العام الحالي،

وفيما أشارت إلى أن العراق لم يصل مرحلة

الانفجار السكاني، أكدت أن معدل

الزيادة طبيعي.

وقال

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