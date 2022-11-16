دعم مالي ضخم في العراق لتنظيم

2022/11/16 | 16:24 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جماهير المنتخب العراقي جاهزة للحدث الرياضي الكبير (كريم جعفر/ فرانس برس)

قرر مجلس الوزراء العراقي تخصيص دعم مالي لمساندة وتأمين متطلبات بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين، التي تستضيفها مدينة البصرة، للفترة من السادس وإلى غاية الـ19 من يناير/ كانون الثاني 2023.

وأعلنت الحكومة العراقية، الثلاثاء، ضمن مقررات مجلس الوزراء، تضمين هذه التخصيصات المالية للموازنة العامة للبلاد لعام 2023، لسد متطلبات البطولة التي يستضيفها العراق للمرة الثانية بعد الأولى عام 1979، وتوج بلقب نسختها الخامسة التي أقيمت في العاصمة بغداد.

وكتبت وزارة الشباب والرياضة العراقية على موقعها الرسمي: "بعد جهود حثيثة قام بها وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع مع أعضاء اللجنة العليا المشرفة على بطولة خليجي 25، نجح في إقناع مجلس الوزراء بإصدار قرار فوري لتوفير التخصيصات المالية اللازمة لإقامة البطولة".

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بدوره، أعرب الاتحاد العراقي لكرة القدم عن شكره لقرار مجلس الوزراء المتعلق بدعم خليجي 25، وتوفير متطلباتها وتضمين قانون الدعم المالي لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023 لتلك التخصيصات، التي بلغت 33 مليون دولار.

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