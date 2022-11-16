2022/11/16 | 16:25 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيادة يكشف تقديم القوى السنية ورقة تفاوضية تتضمن 12 فقرة بينها العفو العام - د. سلام الزبيدي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: di8XEop1lNI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيادة يكشف تقديم القوى السنية ورقة تفاوضية تتضمن 12 فقرة بينها العفو العام - د. سلام الزبيدي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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