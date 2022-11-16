2022/11/16 | 16:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسوأ التصورات حول ما يمكن أن يقع في المرحلة القادمة هو أن تغتنم الصين فرصة انشغال الولايات المتحدة وسائر الغرب بجهود احتواء روسيا إثر اجتياحها لأوكرانيا، فتعمد بدورها إلى غزو تايوان، ما يؤدي إلى حرب مدمّرة في الجزيرة المهمّة صناعياً وتجارياً، وربما فيما يتعداها، ويتسبب بالتأكيد بانهيار المنظومة العالمية القائمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صِدام محتّم أم صعود هادئ نحو الثنائية القطبية؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صِدام محتّم أم صعود هادئ نحو الثنائية القطبية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).