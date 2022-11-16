الصناعـة تنفـي إنهـاء خدمـات العامليـن بصفـة أجـر يومـي فـي شركـات الـوزارة

2022/11/16 | 16:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفـت وزارة الصناعة والمعادن ، الاربعاء، الأنباء التي أنتشرت مؤخراً بشأن توجيه الوزير خالـد بتّـال النجـم ، بإنهاء خدمات الأُجراء اليوميين العاملين في تشكيلات الـوزارة .

ونفـى المكتب الإعلامي للوزارة في بيان رسمي ماجاء في كتاب شركة ديالى العامة الذي أنتشر في مواقع التواصُل الإجتماعي ، مؤكداً أنَّ توجيهات الوزير نصت على إيقاف التعيينات الجديدة للعقود والأُجراء اليوميين في الوقت الحالي وفقاً للتعليمات الحكومية الصادرة عن مجلس الوزراء ، مُشيراً بذات الوقت إلى أنَّ الوزير وجه بزيادة الإهتمام بالمُوظفين لتحقيق النجـاح .

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