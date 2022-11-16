بالوثيقة..تربية كركوك تصدر توجيه حول العنف الجسدي للطلبة

2022/11/16 | 17:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت مديرية تربية كركوك، اليوم الاربعاء، توجيها حول العنف الجسدي للطلبة.

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