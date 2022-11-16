ستولتنبرغ عن حادثة صاروخ بولندا: ليس خطأ أوكرانيا.. وروسيا تتحمل المسؤولية

2022/11/16 | 17:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، إن التحليل الأوّلي يشير إلى أن حادث الصاروخ البولندي كان “على الأرجح” بسبب نظام دفاع جوي أوكراني.

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