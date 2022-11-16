بسبب الفساد.. العراق يستعد لتسليم تدقيقاته المالية لشركة دولية بدلًا من أجهزة الدولة-عاجل

2022/11/16 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ترجمة

أعلنت شبكة ايراكي نيوز البريطانية المعنية بالشؤون المحلية العراقية، عن بدء الحكومة في بغداد البحث عن "شركة تدقيق مالي" للتعاقد معها على عمليات إعادة النظر بحساباتها المالية.

وبينت الشبكة في خبر أوردته في السادس عشر من نوفمبر الحالي وترجمته (بغداد اليوم)، أن "مكتب رئيس الوزراء باشر بالبحث عن شركة مختصة بالتدقيق المالي والمصرفي بعد حصوله على اذن مباشر من مجلس الوزراء خلال الجلسة الأخيرة التي عقدها"، موضحة أن "الشركة التي يختارها رئيس الوزراء ستشرف على عمليات التدقيق المالي الخاص بالحكومة العراقية، وتراجع الحسابات العامة".

وأوضحت أن "قرار مجلس الوزراء للبحث عن شركة دولية لتدقيق حسابات الحكومة العراقية يأتي عقب عملية سرقة للأموال العامة وصفت بسرقة القرن، وطالت أموال الضرائب لدى الهيئة العامة المسؤولة عنها في السلطة العراقية"، مشيرة الى ان الشركة ستدقق الأموال العامة كبديل عن او بالتعاون مع الأجهزة الرسمية للدولة كـ"خطوة لمكافحة الفساد المستشري في أجهزة السلطة العراقية"، على حد تعبيرها.

وفي جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم امس الثلاثاء، وافق المجلس على تخويل مكتب رئيس مجلس الوزراء صلاحية التعاقد مع إحدى الشركات الدولية الكبرى في التدقيق المالي، لأغراض تدقيق الضمانات الضريبية والكمركية استثناءً من المادة 3 من تعلميات تنفيذ العقود الحكومية على ان تتولى وزارة التخطيط إدراج المشروع بشكل مكون على أحد المشاريع ضمن الموازنة الاستثمارية.

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