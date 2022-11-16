وزير الصناعة يتراجع عن قرار إنهـاء خدمـات العامليـن بصفـة أجـر يومـي

2022/11/16 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تراجع وزير الصناعة والمعادن خالد بتال، اليوم الأربعاء، عن قرار إنهـاء خدمـات العامليـن بصفـة أجـر يومـي في الوزارة.

وقال إعلام الصناعة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "وزارة الصناعة والمعادن نفت وبشكلٍ قاطع الأنباء التي أنتشرت مؤخراً بشأن توجيه الوزير خالـد بتّـال النجـم ، بإنهاء خدمات الأُجراء اليوميين العاملين في تشكيلات الـوزارة" .

وأكد أنَّ "توجيهات الوزير نصت على إيقاف التعيينات الجديدة للعقود والأُجراء اليوميين في الوقت الحالي وفقاً للتعليمات الحكومية الصادرة عن مجلس الوزراء"، مُشيراً إلى ان "بتال وجه بزيادة الاهتمان بالمُوظفين لتحقيق النجـاح".

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