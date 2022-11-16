الاطاحة بثلاثة إرهابيين حاولوا الدخول إلى الرمادي

2022/11/16 | 17:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصب كمائن محكمة.

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