مباحثات بين الداخلية ومجلس النواب

2022/11/16 | 17:09 - المصدر: السومرية نيوز

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بحث وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الأربعاء مع عدد من النواب تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية ومجلس النواب.

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