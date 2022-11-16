2022/11/16 | 17:12 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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عملية أمنية جديدة تنجح بالقبض على 10 تجار وضبط أكثر من 40 ألف حبة في 6 محافظات، عملية تضاف إلى تحذير تقرير أمريكي سابق بانتشار الظاهرة بنسبة وصلت حاجز 40% بين الشباب.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يشعل الحرب مع عصابات الكريستال و امريكا تكشف الكارثة | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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