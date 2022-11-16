برلين تقترح دعم بولندا بـ«دوريات جوية» للحماية من الصواريخ

2022/11/16 | 17:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عرضت برلين الأربعاء دعم وارسو بدوريات جوية بعد سقوط صاروخ أسفر عن سقوط قتيلين في بولندا.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية كريستيان تيلز في مؤتمر صحفي في برلين «ردّاً على الأحداث في بولندا سنعرض على بولندا تسيير دوريات جوية مع مقاتلات يوروفايتر ألمانية».وأضاف «يمكن أن يحدث ذلك في وقت مبكر غداً إذا أرادت بولندا ذلك.



لا داعي لنقل الطائرات إلى بولندا ويمكن أن تبدأ الدوريات انطلاقاً من القواعد الجوية الألمانية».وتابع تيلز «نحن على اتصال بالفعل مع البولنديين (في هذا الشأن) وستتحدث وزيرة الدفاع الألمانية اليوم مع نظيرتها البولندية حول هذا العرض».ولدى سؤال تيلز عن عدد مقاتلات «يوروفايتر» التي ستشارك في هذه الدوريات، رد بقوله إنه يعتمد على ما تريده وارسو.

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