رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يتلقى اتصالاً من وزير الخارجية البريطاني

2022/11/16 | 17:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني السيد جيمس كليفرلي.

وشهد الاتصال البحث في ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على التعاون البنّاء، في ضوء الشراكة المستمرة بين العراق والمملكة المتحدة، وبما يعزز مصالح شعبي البلدين الصديقين.

وجرى خلال الاتصال الإشارة الى دور العراق الريادي في المنطقة، وجهوده في محاربة الإرهاب، وتأكيد التزام الحكومة البريطانية على مواصلة الدعم للحكومة العراقية في المجالات الاقتصادية والأمنية ومكافحة الإرهاب، وفي مجالات الطاقة المتجددة والاستثمار ومكافحة آثار التغيرات المناخية.

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