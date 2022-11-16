2022/11/16 | 17:13 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية يجري جولة ميدانية في مخيم شاريا بدهوك برفقة وزيرة الهجرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/16 | 17:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يجري جولة ميدانية في مخيم شاريا بدهوك برفقة وزيرة الهجرة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يجري جولة ميدانية في مخيم شاريا بدهوك برفقة وزيرة الهجرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).