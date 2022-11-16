شركة التأمين العراقية تدفع تعويضات منتسبي مجلس النواب

2022/11/16 | 17:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة التأمين العراقية العامة

احدى تشكيلات وزارة المالية، تعويض

منتسبي مجلس النواب العراقي المستحقين

لوثيقة التأمين الصحي الجماعي.

وقال رئيس الشركة وسام محمد الخرسان في

بيان صحفي، ان"الشركة دفعت

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