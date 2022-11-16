سومو: مساعٍ لزيادة معدلات الإنتاج ورفع سقف الصادرات النفطية

2022/11/16 | 17:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حددت شركة تسويق النفط (سومو)، الأربعاء، حجم إنتاج العراق الكلي للنفط حالياً، وفيما كشفت عن خطط تعويض خفض الإنتاج، اشارت الى السعي رفع سقف الصادرات النفطية.

وقال مدير الشركة علاء الياسري في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، إن "العراق ينتج حالياً 4 ملايين و650 ألف برميل يومياً من النفط الخام، يشمل حصتي الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان"، مبيناً أن "العراق يعد ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك بعد السعودية، وله ثقله الكبير في سوق الطاقة".

وأضاف الياسري، أنه "نظراً للتداعيات الاقتصادية التي يعيش فيها العالم بعد جائحة كورونا، والمتمثلة بالارتفاع الحاد في نسب التضخم وزيادة معدلات الفائدة للبنوك المركزية العالمية وارتفاع نسب البطالة، جاء قرار أوبك+ في تخفيض الإنتاج بواقع مليوني برميل في اليوم، كحل استباقي لأي مسار قد يؤدي إلى إخلال التوازن في العرض والطلب أو الدفع باتجاه ركود اقتصادي".

وأشار إلى أنه "تم توزيع نسب التخفيض التي تتفق عليها أوبك+ بالإجماع على معدلات الإنتاج المرجعية للدول الأعضاء، ونالت الدول ذات المعدلات الانتاجية المرتفعة كالسعودية وروسيا الحصة الأكبر من التخفيض، وتليها الدول ذات المعدلات الأقل تباعاً".

ولفت إلى إن "خطة وزارة النفط تؤكد الالتزام بسقف الإنتاج المحدد للعراق من خلال المحافظة على المعدلات الحالية للتصدير واستهلاك المصافي، والاستفادة من فترة صيانة محطات الطاقة الكهربائية التي سيتم على أساسها تلقائياً تخفيض معدلات السحب من النفط الخام لتشغيل تلك المحطات".

وتابع، أن "وزارة النفط تسعى إلى زيادة معدلات الإنتاج ورفع سقف الصادرات وبما يتوافق مع متطلبات السوق العالمية للنفط الخام وقرارات منظمة أوبك"، لافتاً إلى أن "وفداً برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، سيحضر الاجتماع الوزاري في الرابع من كانون الأول للعام الحالي، لمناقشة تطورات سوق الطاقة وإيجاد آليات التعاون المستمرة للحفاظ على استقرار السوق النفطية".

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