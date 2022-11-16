2022/11/16 | 17:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اوعز وزير الزراعة ، اليوم الأربعاء ،بإطلاق عمليات توزيع السماد ولجميع محافظات العراق.وقالت الوزارة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/: “بناء على توصيات اللجنة المشكلة بالأمر الديواني الصادر من مكتب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الزراعة يوعز بإطلاق عمليات توزيع السماد ولجميع محافظات العراق المركز الخبري الوطني.

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