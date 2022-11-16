الجهد الحكومي يؤكد شمول جميع مناطق بغداد بالخدمات البلدية

2022/11/16 | 17:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد فريق الجهد الحكومي الخدمي والهندسي، اليوم الأربعاء، شمول جميع المناطق بالخدمات البلدية في جانبي الكرخ والرصافة بالعاصمة بغداد، مؤكداً استمرار عمل الفريق لحين شمول جميع مناطق العاصمة بالخدمات. وقال عضو الفريق […]

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