الصحة تحذر: العراق دخل بموجة جديدة من فيروس كورونا

2022/11/16 | 18:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستشفيات والمراكز الصحية كافة على استعداد تام لاي طارئ.

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