صادرات العراق النفطية تتجاوز 4.6 مليون برميل يومياً

2022/11/16 | 18:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة تسويق النفط (سومو)، اليوم

الأربعاء، عن بلوغ حجم صادرات العراق

النفطية اكثر من 4 ملايين و650 الف برميل

يوميا.

وقال مدير الشركة علاء الياسري، إن

"العراق ينتج حالياً 4 ملايين و650 ألف

برميل ي

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