إسرائيل تتهم إيران باستهداف ناقلة نفط تعود لها قبالة سواحل عُمان

2022/11/16 | 18:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مسؤولا

أمنيا كبيرا اتهم إيران بالوقوف وراء

الهجوم على ناقلة نفط، مملوكة

لإسرائيل، قبالة سواحل سلطنة عمان.

وذكرت مواقع إسرائيلية أن الناقلة

"باسيفيك زيركون" تابعة لشركة ب

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