العراق يواجه موجة جديدة من فيروس كورونا وعدد الإصابات يرتفع

2022/11/16 | 18:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء 11/16/2022، دخول العراق بموجة جديدة لفيروس كورونا،...

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