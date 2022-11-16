توضيح من الصناعة بشأن إنهاء خدمات العاملين

2022/11/16 | 18:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الصناعـة والمعـادن تنفـي الأنبـاء بشـأن إنهـاء خدمـات العامليـن بصفـة أجـر يومـي فـي شركـات الـوزارة – نفـت وزارة الصناعة والمعادن وبشكلٍ قاطع الأنباء التي أنتشرت مؤخراً بشأن توجيه معالي الوزير الأستاذ الدكتور المُهندس خالـد بتّـال النجـم ، بإنهاء خدمات الأُجراء اليوميين العاملين في تشكيلات الـوزارة .ونفـى المكتب الإعلامي للوزارة في بيان رسمي ماجاء في […]

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