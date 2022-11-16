2022/11/16 | 18:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



الأمطار تُغرق صلاح الدين من جديد وخشية من سيول اخرى المركز الخبري الوطني.

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