2022/11/16 | 18:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله ، اليوم الاربعاء، ان مجلس النواب مستمر في أعماله اليومية وأداء مهامه التشريعية والرقابية.وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال استقباله وزير التخطيط السابق..



شاخوان عبدالله يؤكد استمرار اعمال المجلس وأداء مهامه المركز الخبري الوطني.

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