منهم سلمان الفرج وحكيمي.. 32 لاعبا يجب أن تراقبهم في كأس العالم 2022 بقطر

2022/11/16 | 18:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع قرب انطلاق كأس العالم 2022 في قطر، نلقي نظرة على 32 نجما يجب أن تراقبهم في مونديال الدوحة 2022، فمن هم؟

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