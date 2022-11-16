2022/11/16 | 18:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وجهت وزارة الداخلية باجراء ممارسة أمنية تتضمن 4 أهداف، تبدأ من الساعة الخامسة عصر اليوم الاربعاء وحتى الساعة الثانية عشر ليلا، وذلك بعد أن كانت الممارسات الامنية تخصص خلال ايام الخميس قبل ان تتداول (بغداد اليوم) انتقادات وجهت إلى القوات الامنية باختيار ايام نهاية الاسبوع التي تشهد اوقات تنزه ومناسبات العوائل البغدادية.

واطلعت (بغداد اليوم) على وثيقة تتضمن توجيهات باجراء ممارسات امنية تتضمن نصب سيطرات مفاجئة وتجهيز قوات لتنفيذ اوامر القبض فضلا عن منع سير العجلات المظللة والعجلات التي لاتحمل لوحات.

وكانت (بغداد اليوم) قد نقلت انزعاج وغضب البغداديين من اجراء القوات الامنية في عمليات بغداد ووزارة الداخلية الممارسات الامنية خلال ايام الخميس وعطلة نهاية الاسبوع، والتي تمثل موعد خروج وتنزه العوائل البغدادية والذين يواجهون صعوبات وزخما مروريا كبيرا بفعل اجراء الممارسات الامنية في هذه الايام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ان تداولتها (بغداد اليوم).. الداخلية تلغي ممارساتها الامنية بأيام الخميس وتغيرها ليوم آخر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ان تداولتها (بغداد اليوم).. الداخلية تلغي ممارساتها الامنية بأيام الخميس وتغيرها ليوم آخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).