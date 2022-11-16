انفجار لغم ارضي في محافظة اربيل

2022/11/16 | 18:23 - المصدر: بغداد اليوم

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‏ تسبب انفجار لغم في قضاء شقلاوة بمحافظة أربيل بجرح أربعة عمال نظافة خلال عمليات لتنظيف المجاري.

‏وقال مدير الشركة المشرفة عن تنظيف المجاري شوان جمال في تصريح لوسائل اعلام كردية تابعته (بغداد اليوم)، ان "الحادث وقع أثناء عمل كوادر الشركة لتنظيف مجاري المياه في منطقة ستبيراوة بقضاء شقلاوة حيث تسبب انفجار لغم وبإصابة أربعة عمال بجروح".

‏وأضاف ان "العمال هم من أهالي القضاء وقد نقلوا إلى المستشفى فور وقوع الحادث" مشيرا الى أن "اللغم من الممكن أن يكون من ايام النظام العراقي السابق".

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