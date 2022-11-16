شاهد بالفيديو.. جرار: بوتين سينتصر في حرب اوكرانيا !!

2022/11/16 | 18:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IKo3WQp0XD0

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