السعودية لن

2022/11/16 | 18:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر المنتخب السعودي أمام ضيفه الكرواتي بهدف في مباراة ودية، الأربعاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق الأحد في قطر.

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