2022/11/16 | 19:00 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 9hBHe74nXb8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الطعام سر الهرمونات - Morning Live - حلقة ١٦٧) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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