وزارة الاعمار: انجاز 68% من مشروع مجمع الجزيرة 2 السكني في كربلاء (صور)

2022/11/16 | 19:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الإعمار والإسكان

والبلديات العامة، الثلاثاء، انجاز 68%

من مشروع المجمع السكني الجزيرة 2، الذي

ينفذ ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية

للوزارة في محافظة كربلاء المقدسة،

بواقع 662 وحدة سكنية.

وذك

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