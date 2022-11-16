2022/11/16 | 19:01 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة الإعمار والإسكان
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الاعمار: انجاز 68% من مشروع مجمع الجزيرة 2 السكني في كربلاء (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
والبلديات العامة، الثلاثاء، انجاز 68%
من مشروع المجمع السكني الجزيرة 2، الذي
ينفذ ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية
للوزارة في محافظة كربلاء المقدسة،
بواقع 662 وحدة سكنية.
وذك
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الاعمار: انجاز 68% من مشروع مجمع الجزيرة 2 السكني في كربلاء (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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