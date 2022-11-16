شاهد بالفيديو.. الكشف عن مواقع حساسة جدا في العراق ترعب تركيا وإيران !

2022/11/16 | 19:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4cdjCPJF7P8

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