2022/11/16 | 19:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، الأربعاء 11/16/2022، إعادة...

ظهرت المقالة وزير التعليم يقرر إعادة فتح التقديم لقناة الموازي وزيادة مقاعدها بنسبة 15% أولاً على المسلة.

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