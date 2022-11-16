حراك نيابي سبق القرار.. الكشف عن سبب سحب الحكومة للقوانين الـ 9 من البرلمان

2022/11/16 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادكشف النائب باسم خشان اليوم الاربعاء، سببا مباشرا لسحب مجموعة من القوانين من مجلس النواب من قبل رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وسبب حاجتها للتعديل.وقال خشان لـ(بغداد اليوم)، إن "مشاريع القوانين التي سحبت فيها جنبة مالية وأرسلت من الحكومة السابقة وعليه فأن سحبها جاء لكي يتم إعادة صياغتها بما يتلائم مع البرنامج الحكومي للسوداني".وأضاف خشان اننا "كنواب وقبل صدور قرار الحكومة كنا نتحاور واردنا تقديم طلب لهيئة الرئاسة لغرض إعادة هذه المشاريع للحكومة للتعديل لكن الحكومة سبقتنا واصدرت قرارها"، معتبرا انه "امر مرحب به".وكان مجلس الوزراء قد اصدر توصية لسحب 9 مشاريع قوانين، منها معالجات التجاوزات السكنية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء 288 لسنة 2017، وقانون مجلس الاعمار الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء 377 لسنة 2019، وقائمة سفراء العراق، وتخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية سحب مشاريع القوانين من مجلس النواب، وقانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، والتعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018، وخدمة العلم، والتعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002، وقانون الخدمة المدنية الاتحادي.

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