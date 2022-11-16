المالية توجه طلباً للكهرباء بشأن موظفي العقود

2022/11/16 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت وزارة المالية اليوم الاربعاء، عن وجود تباين بقوائم العقود والاجور في وزارة الكهرباء، والتي طالبت بها على وجه السرعة لغرض تحديد تخصيصاتهم المالية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دائرة الموازنة في وزارة المالية خاطبت اليوم الاربعاء ٢٠٢٢/١١/١٦، وزارة الكهرباء بشأن التخصيصات المالية لشريحة المتعاقدين معها"، مبينا ان "الدائرة طالبت في كتابها سرعة تزويدها بجداول بيانات منفصلة للشركات المشار اليها تتضمن الدرجات والعناوين الوظيفية والكلف المالية للمتعاقدين"، مضيفةً "وجوب الفصل بين الاجراء الذين جرى تحويلهم الى عقود قبل تاريخ ٢٠١٩/١٠/٢ وبين الاجراء المطلوب تعيينهم بعد هذا التاريخ كُلا على حدا".

واشارت الدائرة الى ان "بعد التدقيق لوحظ تباين بالأرقام بين القوائم والبيانات السابقة والحالية بما يخص المتعاقدين في الكتب الواردة الى دائرة الموازنة والتي من شأن هذه الدائرة أن تقوم بتحديد الكلف المالية الحقيقية ممن لديهم خدمة عقدية لا تقل عن سنتين فأكثر و الحاقاً بأعمامينا المرقمين ١٥٢٢٥ في ١٩ / ٦ / ٢٠٢٢ و ٢٩٠٢٩ في ٤ /٩ / ٢٠٢٢".

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