"أداة بحملة القمع".. عقوبات أميركية على مسؤولين كبار بالإعلام الإيراني

2022/11/16 | 19:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على موظفين كبار في مؤسسة إعلامية حكومية في إيران، تتهمتها واشنطن ببث مئات الاعترافات التي أدلى بها معتقلون تحت الضغط، في الوقت الذي تزيد فيه واشنطن الضغوط على إيران بشأن حملة قمع الاحتجاجات.

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