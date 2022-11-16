انتقادات وجدل واسع.. حريق يكشف خلو مطار بغداد من منظومتي إطفاء وإنذار

2022/11/16 | 19:19 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلط مدونون ونشطاء عراقيون الضوء على ما أسموه الإخفاق الحكومي والإهمال اللذين فضحهما الحريق الذي اندلع أمس الثلاثاء في مطار بغداد الدولي، وتحديدا في صالة المسافرين.

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