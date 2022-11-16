2022/11/16 | 19:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي ، اليوم الاربعاء، إعادة فتح بوابة التقديم الى قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) وزيادة مقاعدها بنسبة 15%.وذكر بيان للوزارة تلقاه/ المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بنسبة 15%..



التعليم تقرر إعادة فتح التقديم لقناة الموازي وزيادة مقاعدها المركز الخبري الوطني.

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