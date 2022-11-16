التعليم: إعادة فتح التقديم الى قناة الموازي وزيادة مقاعدها بنسبة 15 بالمئة

2022/11/16 | 19:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نص القرار أيضا على اعتماد الحدود الدنيا للوجبة الأولى في التخصصات الطبية.

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