السوداني يوجه بتشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد والفريق الساند لها

2022/11/16 | 19:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، الاربعاء، بتشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد والفريق الساند لها.

وقال مكتب السوداني في بيان “بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبهدف مكافحة الفساد، طبقا للمنهاج الوزاري، بآليات غير تقليدية تتجاوز السلبيات السابقة، شكلت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، تشكيلًا استثنائيا بعنوان “الهيئة العليا لمكافحة الفساد”، بغية تسريع مواجهة ملفات الفساد الكبرى واسترداد المطلوبين بقضايا الفساد والأموال العامة المعتدى عليها”

كما وجّه السوداني بحسب البيان “بتشكيل فريق ساند بصلاحيات واسعة، وذلك لتقديم الإسناد الكامل للهيئة العليا لمكافحة الفساد في فتح تلك الملفات، ويترأس الفريق المدير العام في الوزارة عبد الكريم عبد فاضل.



ووجه السوداني بأن تكون إجراءات عمل الفريق من خلال توفير جميع الضمانات التي أوجبها الدستور والقوانين، خصوصا ما يتعلق بحقوق الانسان”.

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