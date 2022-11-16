الجهد الحكومي: جميع مناطق بغداد مشمولة بالخدمات

2022/11/16 | 20:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد فريق الجهد الحكومي الخدمي والهندسي، الأربعاء، شمول جميع المناطق بالخدمات البلدية في جانبي الكرخ والرصافة بالعاصمة بغداد، مؤكداً استمرار عمل الفريق لحين شمول جميع مناطق العاصمة بالخدمات.

وقال عضو الفريق الخدمي ومعاون مدير عام البلديات العامة، عبد الرزاق المالكي، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "مشروع الجهد الخدمي شمل المناطق المحرومة من خدمات البلدية، بحسب توجيه رئيس الوزراء محمد السوداني، خاصة موضوع الشوارع"، مؤكداً "شمول 6 مناطق بالخدمات لغاية الآن، في جانبي الكرخ والرصافة، بعد أن كانت 3 مناطق منذ انطلاق المشروع قبل أسبوعين".

وأضاف، أن "المناطق التي تم العمل بها هي منطقة شاكر العاني ضمن منطقة بلدية الشعلة وضمن قاطع الشعلة، إضافة إلى منطقة الدوانم (مقاطعة الصابيات) في منطقة الشعلة ايضاً، وتحتوي على كثافة سكانية عالية، بحسب الاحصائية الأولية 14 الف دار سكني، فضلاً عن شمول منطقة التاجيات ضمن قاطع بلدية الكاظمية، هذه فيما يخص جانب الكرخ".

وتابع، "أما جانب الرصافة، فالجهد الحكومي شمل منطقة الشعب، فالعمل مستمر منذ أسبوعين بشكل متواصل في منطقة حي الكوفة ومنطقة سبع قصور، إضافة شمول أطراف بغداد بالخدمات من قاطع مديرية بلديات بغداد، حيث باشرنا قبل حوالي 10 أيام في منطقة النهروان بنفس الأعمال".

وأكد، أن "الجهد الحكومي مستمر بتقديم الخدمات للمناطق المحرومة حتى شمول جميع مناطق بغداد".

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